Магуайр и Рашфорд устроили перепалку в матче с «Кристал Пэлас»

В среду, 3 марта, состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (0:0). Во время встречи произошла перепалка между футболистами манкунианцев.
Как сообщает Daily Mail, во втором тайме капитан «МЮ» Гарри Магуайр выразил недовольство тем, что нападающий Маркус Рашфорд постоянно попадает в офсайд.
Британские журналисты не расслышали первые слова защитника, но дальнейший диалог удалось разобрать. Рашфорд спросил: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Магуайр ответил: «Чёрт возьми, следи за линией офсайда!» На что Рашфорд в экспрессивной форме отреагировал следующими словами: «Заткнись, ублюдок!»
Источник отмечает, что Гарри Магуайр был не единственным игроком «Манчестер Юнайтед», критиковавшим Маркуса Рашфорда по ходу матча.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 27 матчах 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии «Манчестер Сити» (65) на 14 очков.
- 4 марта 2021
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