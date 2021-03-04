Магуайр и Рашфорд устроили перепалку в матче с «Кристал Пэлас»

В среду, 3 марта, состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (0:0). Во время встречи произошла перепалка между футболистами манкунианцев.



Как сообщает Daily Mail, во втором тайме капитан «МЮ» Гарри Магуайр выразил недовольство тем, что нападающий Маркус Рашфорд постоянно попадает в офсайд.



Британские журналисты не расслышали первые слова защитника, но дальнейший диалог удалось разобрать. Рашфорд спросил: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Магуайр ответил: «Чёрт возьми, следи за линией офсайда!» На что Рашфорд в экспрессивной форме отреагировал следующими словами: «Заткнись, ублюдок!»



Источник отмечает, что Гарри Магуайр был не единственным игроком «Манчестер Юнайтед», критиковавшим Маркуса Рашфорда по ходу матча.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 27 матчах 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии «Манчестер Сити» (65) на 14 очков.

«Манчестер Юнайтед» второй раз в сезоне потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»