Мусиала заключил пятилетний контракт с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала подписал 5-летний контракт с «Баварией», сообщает Bild. 18-летний игрок будет получать € 5 млн в год.

20 июня 2020 года Мусиала дебютировал в основном составе «Баварии» в матче Бундеслиги против «Фрайбурга». Он стал самым молодым дебютантом «Баварии» в Бундеслиге, выйдя на поле в возрасте 17 лет и 115 дней. 23 февраля 2021 года Джамал забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Лацио», став самым молодым англичанином, а также самым молодым игроком «Баварии», забивавшим в этом турнире. 24 февраля 2021 года стало известно о его решении выступать за сборную Германии.

Всего за основную команду «Баварии» Мусиала успел провести 27 матчей, в которых забил 4 гола.