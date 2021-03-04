Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру во Франции

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 33-летнего чилийца заинтересован «Марсель», сообщает Le10Sport.

Новоиспечённый наставник «провансальцев» Хорхе Сампаоли знаком с игроком по работе в сборной Чили. Именно аргентинский специалист является инициатором интереса «Марселя» к Артуро. Сам Видаль положительно смотрит на перспективу переезда во Францию, так как его будущее в стане «Интера» находится под вопросом.

В сезоне-2020/2021 Видаль провёл в составе «нерадзурри» 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает чилийца в € 8 млн. Ранее Артуро выступал за «Барселону», «Баварию», «Ювентус», «Байер» и чилийский «Коло-Коло».