«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: автогол после удара Алли вывел «шпор» вперёд. Видео

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 28-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «шпор».
Подопечные Жозе Моуринью открыли счёт на 19-й минуте матча — полузащитник Деле Алли отпасовал низом на левый край чужой штрафной на набежавшего Сон Хын Мина — южнокорейский нападающий прострелил в центр на того же Алли, после удара которого мяч попал в защитника хозяев Олуватосина Адарабиойо и заскочил в ворота. Автогол.
Видео автогола после удара Деле Алли
«Тоттенхэм» набрал в 25 матчах 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте, отставая от зоны вылета на 3 очка.
Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм» прошёл 13 января 2021 года и завершился вничью со счётом 1:1.
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