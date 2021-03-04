Директор «Тамбова»: меня не поймут, если покину клуб сейчас. «Кубань» возглавлю летом

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал договорённость о работе в «Кубани» и рассказал, когда покинет «Тамбов».
«Да, после окончания сезона я возглавлю «Кубань». Уже говорил, что мне этот проект интересен. Планы серьёзные, учредители заинтересованы в развитии клуба. Но в данный момент я работаю в «Тамбове». Для меня важно, чтобы клуб продолжил своё существование. Тамбовские болельщики, да и вообще футбольная общественность, не поймут, если я в такой ситуации покину клуб. Буду в нём до конца.
Сейчас три тяжелейшие игры — «Динамо», «Сочи», потом выезд к «Краснодару». Постараемся в них что-то зацепить. Потом будет двухнедельная пауза — очень на неё рассчитываем. Будет время подготовиться, после этого команда, надеюсь, уже заиграет в другой футбол. Верю в Сергея Первушина, знаю, что он создаст коллектив и выжмет максимально», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».
«Тамбов» занимает последнее — 16-е место — в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков за 20 туров.
- 4 марта 2021
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