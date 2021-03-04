Орлов: Норманна должны были выгнать с поля в матче с «Зенитом»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру санкт-петербургского «Зенита» в недавнем матче с «Ростовом», а также рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи сине-бело-голубых с «Рубином».

«Зенит» вёл в матче с «Ростовом», был в большинстве, а играл от обороны. Ну что это такое? Нет сил. В чём причина? Риторический вопрос. Есть объективные причины. Дзюба две недели не тренировался. Видно, что после коронавируса движение не то. Азмун бегал бледный. Игроки отходят.

«Ростов» идёт на пятом месте, но есть проблемы у него. Вот Норманн играл, мы его видели. Он заводной, майку порвал Венделу, борется, дерётся. Но всё-таки ведущий игрок должен иронично смотреть на жизнь и на футбол, быть как бы немного сверху. А он там внутри, и его могут выгонять с поля, что и будет. Его в матче с «Зенитом» вообще должны были выгнать с поля, потому что он так вёл себя… Но судья в российском футболе позволяет это делать. В международном матче сразу уводят с поля. У ростовчан есть проблемы. Они импульсивны, хотя команда сильная, хорошая.

Теперь предстоит игра в Казани. Надо сказать, что «Рубин» — очень хорошая команда. Более того, они обыгрывали «Зенит» в Петербурге. Поэтому очень серьёзное испытание будет у «Зенита» 8 марта. У казанцев потрясающие игроки, особенно Хвича Кварацхелия. Он обводит всех защитников, и так больше никто в чемпионате России не умеет. Матч с «Рубином» будет очень сложный. Я считаю, что главное для «Зенита» — это не проиграть. Сыграли вничью сейчас, отрыв увеличили до пяти очков. Надо только на выезде не проигрывать, а дома брать свои очки», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.