Йенс Леманн — о тер Штегене: предпочту вратаря, который не пропускает по 8 мячей в ЛЧ

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн назвал лучших вратарей мира на данный момент, а также поделился мнением о голкипере «Барселоны» Марк-Андре тер Штегене.

«Лучший вратарь в мире? Мануэль Нойер. Также могу отметить вратаря «Вольфсбурга" Коэна Кастельса. И, конечно же, Алиссона.

Тер Штеген — основной вратарь сборной Германии? В последние годы ему не везло, он пропускал по 6, 7, 8 мячей в Лиге чемпионов. Это точно не пошло ему на пользу. Я бы выбрал вратаря, который не пропускает столько голов в ЛЧ», — передает слова Леманна Marca.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 тер Штеген пропустил 8 мячей от «Баварии». В нынешнем розыгрыше ЛЧ в первом матче 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» забил «Барселоне» 4 мяча.