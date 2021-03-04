Йенс Леманн — о тер Штегене: предпочту вратаря, который не пропускает по 8 мячей в ЛЧ
Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн назвал лучших вратарей мира на данный момент, а также поделился мнением о голкипере «Барселоны» Марк-Андре тер Штегене.
«Лучший вратарь в мире? Мануэль Нойер. Также могу отметить вратаря «Вольфсбурга" Коэна Кастельса. И, конечно же, Алиссона.
Тер Штеген — основной вратарь сборной Германии? В последние годы ему не везло, он пропускал по 6, 7, 8 мячей в Лиге чемпионов. Это точно не пошло ему на пользу. Я бы выбрал вратаря, который не пропускает столько голов в ЛЧ», — передает слова Леманна Marca.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 тер Штеген пропустил 8 мячей от «Баварии». В нынешнем розыгрыше ЛЧ в первом матче 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» забил «Барселоне» 4 мяча.
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
22:20
-
22:04
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:36
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:27
-
20:11
-
19:51
-
19:41
-
19:22
-
19:18
-
19:06
-
18:51
-
18:42
-
18:26
-
18:20
-
18:14
-
18:04
-
18:00
-
17:56
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам