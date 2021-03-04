Орлов: Промес пришёл в «Спартак» доигрывать, а остальные не монтируются друг с другом

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возвращения в «Спартак» нападающего Квинси Промеса, а также оценил микроклимат в стане московского клуба.

«Промес, которого возвратили в «Спартак», пришёл сюда доигрывать. А вообще в команду надо брать тех игроков, которые должны вырастать и стремиться вверх, как Хвича в «Рубине». Конечно, он мечтает уехать в Европу и прогрессирует. А Промес приехал — ну, поможет или не поможет. Кроме Промеса, остальные в команде собраны разными тренерами, и они совершенно не монтируются друг с другом. У них нет организованной командной игры.

А как себя повёл Зобнин? Он получил две жёлтые карточки. За что? Да просто грубо играл. Почему? Это говорит о его отношении к команде и тренеру. Очень эгоистично. «Мне он не понравился, я его ударю!» Это говорит о том, что микроклимата нет. Сёмин всегда говорит, что его козырь — это раздевалка. То есть важен микроклимат, когда один за всех и все за одного. Не просто формально, а именно через нутро, сознание. Вот такой надо создать коллектив», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Напомним, 25 февраля «Спартак» объявил на своём официальном сайте о завершении перехода Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

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