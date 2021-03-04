Руни: неправильно, что одни клубы встают на колено, другие – нет. Нужно новое послание

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о борьбе с расизмом. Легенда «Манчестер Юнайтед» считает, что всем командам английского футбола нужно объединиться в борьбе с расизмом, придумав другой жест вместо того чтобы вставать на одно колено.



«Никто не хочет видеть расизм в футболе или в любой другой сфере жизни. Я только в последнем нашем матче заметил, что два моих темнокожих футболиста не преклонили колено.



Футбольные власти должны справиться с этой ситуацией. Нужно послание, и оно должно быть для всех одинаковым. Неправильно, что некоторые команды встают на колено, а некоторые – нет. Может быть, нужна другая акция, чтобы все её придерживались. Сейчас возникает путаница – некоторые футболисты и команды становятся на колено, а некоторые — нет.



Мы поддерживаем усилия одного человека, но было бы убедительнее, если бы все делали то же самое. Я думаю, это было бы более мощным сообщением, если бы все делали одно и то же действие, каким бы оно не было», – приводит слова Руни Sky Sports.



В феврале две команды Чемпионшипа — «Брентфорд» и «Борнмут» — решили перестать участвовать в акции с преклонением колена перед началом матчей.

Футболисты «Борнмута» перестанут вставать на колено перед началом матчей