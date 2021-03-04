Руни: неправильно, что одни клубы встают на колено, другие – нет. Нужно новое послание

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о борьбе с расизмом. Легенда «Манчестер Юнайтед» считает, что всем командам английского футбола нужно объединиться в борьбе с расизмом, придумав другой жест вместо того чтобы вставать на одно колено.
«Никто не хочет видеть расизм в футболе или в любой другой сфере жизни. Я только в последнем нашем матче заметил, что два моих темнокожих футболиста не преклонили колено.
Футбольные власти должны справиться с этой ситуацией. Нужно послание, и оно должно быть для всех одинаковым. Неправильно, что некоторые команды встают на колено, а некоторые – нет. Может быть, нужна другая акция, чтобы все её придерживались. Сейчас возникает путаница – некоторые футболисты и команды становятся на колено, а некоторые — нет.
Мы поддерживаем усилия одного человека, но было бы убедительнее, если бы все делали то же самое. Я думаю, это было бы более мощным сообщением, если бы все делали одно и то же действие, каким бы оно не было», – приводит слова Руни Sky Sports.
В феврале две команды Чемпионшипа — «Брентфорд» и «Борнмут» — решили перестать участвовать в акции с преклонением колена перед началом матчей.
- 4 марта 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:37
-
23:36
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:04
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:36
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:27
-
20:11
-
19:51
-
19:41
-
19:22