Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эвертон» победил «Вест Бромвич» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ

«Эвертон» победил «Вест Бромвич» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон». Подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 65-й минуте — после передачи полузащитника Гилфи Тор Сигурдссона нападающий «ирисок» Ришарлисон, находясь в чужой штрафной, выиграл борьбу на втором этаже и головой поразил ворота хозяев.

Видео шестого гола Ришарлисона де Андраде в нынешнем розыгрыше АПЛ

«Эвертон» в 26 матчах набрал 46 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (17) — на предпоследнем, 19-м месте, отставая от спасительного, 17-го, на девять очков.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
04 марта 2021, четверг. 21:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ришарлисон – 65'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021