«Эвертон» победил «Вест Бромвич» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ
В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон». Подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 65-й минуте — после передачи полузащитника Гилфи Тор Сигурдссона нападающий «ирисок» Ришарлисон, находясь в чужой штрафной, выиграл борьбу на втором этаже и головой поразил ворота хозяев.
Видео шестого гола Ришарлисона де Андраде в нынешнем розыгрыше АПЛ
«Эвертон» в 26 матчах набрал 46 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (17) — на предпоследнем, 19-м месте, отставая от спасительного, 17-го, на девять очков.
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