«Ростов»: мы не просили у «Спартака» € 18 млн за Норманна

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько опроверг слова спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, что клуб требовал у красно-белых € 18 млн за трансфер хавбека Матиаса Норманна.
«Мы не торгуем Норманном. У клуба нет и не было желания во что бы то ни стало продавать футболиста, клуб не дает сигналы рынку, что игрок продается. Норманн нужен «Ростову», Маттиас очень важный для нас игрок, у него действующий контракт с клубом, мы на него очень рассчитываем и в этом, и в следующих сезонах.
«Ростов» ничего не просил ни у «Спартака», ни у любого другого клуба за трансфер Норманна — мы опровергаем слова Дмитрия Попова, что «Ростов» просил за Норманна 18 миллионов». Это не соответствует действительности.
В то же время мы не скрываем, что к нашему полузащитнику есть интерес со стороны ряда европейских, в том числе российских, клубов, но говорить как о переговорах, так и о сумме можно будет только после поступления официального предложения», — цитирует Штанько «Рейтинг букмекеров».
- 4 марта 2021
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