Конте — о прогрессе «Интера»: в 2020 дважды уступили «Ювентусу», в этом году — обыграли их

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о прогрессе команды в сравнении с прошлым годом.
«Факт, который отличает 2021-й год от предыдущего — мы обыграли команду, которая побеждает в Серии А уже 9 лет подряд. Я думаю, это очень важно, так как в прошлом сезоне в чемпионате мы проиграли «Ювентусу» в обоих кругах. Эта победа укрепила чувство уверенности в себе, показала, чего мы можем добиться. За последние полтора года «Интер» стал лучше как индивидуально, так и с точки зрения организации игры, характера, стремления к победе.
Тем не менее, впереди ещё 14 игр, и мы должны доказать, что заслуживаем быть на 1-м месте, стараясь побеждать в каждой игре», — приводит слова Конте официальный сайт «Интера».
После 24-х туров «Интер» набрал 56 очков и занимает 1-е место в таблице итальянской Серии А.
- 4 марта 2021
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