Жозе Моуринью прокомментировал тяжёлую победу «Тоттенхэма» в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу «шпор» в матче 33-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).
«Это был тяжелый матч, и мы знали об этом заранее. Они играют очень хорошо, много не забивают, но и много не пропускают. У нас были шансы закончить матч ещё в первом тайме, но мы этого не сделали, а после перерыва матч стал очень похожим на то, что мы видели в этом сезоне в наших встречах, когда мы упускали нить и теряли очки.
Уго Льорис сделал несколько отличных спасений. Он существует для этого. Их голкипер также сыграл прекрасно, совершив пару сейвов, которые могли бы убить интригу. Льорис — лучший французский вратарь. Он вновь доказал это.
Я ожидаю битвы в ближайшем матче с «Кристал Пэлас». У соперника будет на один день больше, чтобы подготовиться к нам и отдохнуть. Это будет трудно, и сейчас это единственный матч, о котором мы думаем», — приводит слова португальского специалиста BBC.
Видео победного гола «шпор» в матче с «Фулхэмом»
Подопечные Жозе Моуринью набрали в 26 матчах 42 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте, отставая от зоны вылета на три очка.
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