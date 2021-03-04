Миллиметровый офсайд лишил Тимо Вернера гола в матче «Ливерпуль» — «Челси». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Идёт 32-я минута встречи, счёт ничейный — 0:0.



На 24-й минуте полузащитник лондонцев Жоржиньо исполнил заброс со своей половины поля за спины защитникам на ход Тимо Вернеру. Немец выбежал один на один, пробросил мяч мимо выбежавшего навстречу Алисона Бекера и поразил уже пустые ворота. Однако из-за офсайда арбитр гол не засчитал.

Видео незасчитанного гола Тимо Вернера

«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (44) — на 6-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (65).



Матч первого круга «Челси» — «Ливерпуль» состоялся 20 сентября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.