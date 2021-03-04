Полузащитник «Ювентуса» заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. У 23-летнего футболиста нет симптомов заболевания. В данный момент он изолировался.

Во вторник, 2-го марта, «Ювентус» выявил положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников клуба. В сообщении говорилось, что положительный тест сдал не футболист, а заразившийся член персонала.

В сезоне-2020/2021 Серии А Бентанкур сыграл 22 матча, в которых отметился 3-мя голевыми передачами. В Лиге чемпионов Родриго провел 7 матчей, в 5-ти из которых выходил в основном составе.

В текущем чемпионате туринский клуб с 49 очками располагается на третьем месте, на 7 очков отставая от лидера Серии А – миланского «Интера». Также 9 марта «Ювентусу» предстоит сыграть дома ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту». Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу португальцев.