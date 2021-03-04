Полузащитник «Ювентуса» заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. У 23-летнего футболиста нет симптомов заболевания. В данный момент он изолировался.
Во вторник, 2-го марта, «Ювентус» выявил положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников клуба. В сообщении говорилось, что положительный тест сдал не футболист, а заразившийся член персонала.
В сезоне-2020/2021 Серии А Бентанкур сыграл 22 матча, в которых отметился 3-мя голевыми передачами. В Лиге чемпионов Родриго провел 7 матчей, в 5-ти из которых выходил в основном составе.
В текущем чемпионате туринский клуб с 49 очками располагается на третьем месте, на 7 очков отставая от лидера Серии А – миланского «Интера». Также 9 марта «Ювентусу» предстоит сыграть дома ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту». Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу португальцев.
- 4 марта 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:37
-
23:36
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:04
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:36
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:27
-
20:11
-
19:51
-
19:41
-
19:22