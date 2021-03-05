Мэйсон Маунт отличным обводящим ударом открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Челси»
В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Идёт 44 -я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.
Счёт на 42-й минуте открыл полузащитник Мэйсон Маунт. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Маунта. Мэйсон легко ушел от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.
«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (44) — на 6-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (65).
Матч первого круга «Челси» — «Ливерпуль» состоялся 20 сентября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.
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