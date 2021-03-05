Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ» и может принять участие в матче с «Барселоной»

29-летний звёздный бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может успеть восстановиться к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает RMC Sport.
В четверг, 4 марта, Неймар впервые с момента получения травмы присоединился к общей группе во время тренировки «ПСЖ». В клубе надеются, что бразилец успеет восстановиться к ответному матчу с «Барселоной».
Напомним, что бразилец получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0), состоявшемся 11 февраля. Нападающий получил повреждение на 56-й минуте, после того как против него грубо сыграл защитник «Кана» Йоэль Армугомом. После этого Неймар был заменён.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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