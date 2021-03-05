Анчелотти назвал своего фаворита в чемпионской гонке Серии А

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признался, что в чемпионской гонке итальянской Серии А сезона-2020/2021 симпатизирует «Милану».

«Я надеюсь, что «Милан» завоюет чемпионство. Но, думаю, это будет непросто сделать, ведь «Интер» набрал крейсерский ход. Боюсь, что мой друг Антонио Конте не позволит моему желанию сбыться», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

Карло Анчелотти возглавлял «Милан» в период с 2001 по 2009 год. На тренерском мостике «россонери» он стал чемпионом Италии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.

«Милан» в 25 турах набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от «Интера» на 6 очков. Третье место занимает «Ювентус», в активе которого 49 очков и матч в запасе.