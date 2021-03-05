«Интер» переиграл «Парму» в матче Серии А благодаря дублю Алексиса Санчеса

В матче 25-го тура итальянской Серии А скромная «Парма» из зоны вылета принимала лидера чемпионата — миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия) и завершилась со счётом 1:2.

На протяжении всего матча игру нельзя было назвать зрелищной. В первом тайме более высокий класс «Интера» нивелировался за счёт старания и эпизодического везения «Пармы». На перерыв команды ушли с нулями на табло. Во второй половине встречи у «нерадзурри» получалось конструктивнее действовать в атаке. Так, на 54-й минуте Алексис Санчес открыл счёт в матче, голевую передачу на него отдал Ромелу Лукаку. Уже на 62-й минуте чилийско-бельгийский дуэт сработал во второй раз — Лукаку ассистировал, Санчес забил. На 71-й минуте фланговый полузащитник «Пармы» Эрнани отыграл один гол, но полноценно переломить ход игры «крестоносцам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал гостевую победу «Интера».

«Интер» набрал в 25 матчах 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Ближайший преследователь «нерадзурри» — «Милан» (53). Действующий чемпион Италии «Ювентус» (49) — третий. «Парма» (15) — на 19-м месте.