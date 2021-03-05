«Челси» обыграл «Ливерпуль», нанеся мерсисайдцам пятое домашнее поражение подряд

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 24-й минуте нападающий лондонцев Тимо Вернер выбежал один на один, пробросил мяч мимо выбежавшего навстречу Алисона Бекера и поразил уже пустые ворота. Однако из-за офсайда арбитр гол не засчитал.

Видео отменённого гола Тимо Вернера

Единственный гол был забит на 42-й минуте матча. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Мэйсона Маунта. Мэйсон легко ушел от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Мэйсона Маунта

Мерсисайдцы потерпели пятое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (47) — на 4-м месте.