«Бенфика» переиграла «Эшторил» и вышла в финал Кубка Португалии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии «Бенфика» принимала «Эшторил». Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне и завершилась победой «орлов» со счётом 2:0.

«Бенфика» начала ответный матч полуфинала в статусе заведомого фаворита, ведь в первой встрече лиссабонцы переиграли «Эшторил» со счётом 3:1. Но, несмотря на комфортное преимущество, «орлы» с полной концентрацией взяли матч под свой контроль и играли первым номером.

Первый гол в матче на 43-й минуте забил полузащитник «Бенфики» Гонсалу Рамуш. На 90-й минуте счёт удвоил вышедший на замену нападающий Джан-Лука Вальдшмидт. «Эшторил» за всю встречу нанёс всего один удар по воротам соперника, поэтому шанса переломить ход игры у гостей не было.

Таким образом, «Бенфика» переиграла «Эшторил» по сумме двух матчей со счётом 5:1 и вышла в финал Кубка Португалии. В решающей встрече «орлы» сыграют с «Брагой», которая в полуфинале оказалась сильнее «Порту».