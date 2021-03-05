«Ливерпуль» установил сразу два исторических антирекорда в игре с «Челси»

Вчера, 4 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщается в «Твиттере» Opta Joe, «Ливерпуль» впервые в истории клуба потерпел 5 домашних поражений кряду, с учётом всех соревнований, а также стал первым действующим чемпионом Англии, уступившим в 5 домашних играх подряд.

Напомним, что ранее подопечные Юргена Клоппа поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (47) — на 4-м месте.