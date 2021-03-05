В 2021 году только три клуба АПЛ заработали меньше очков, чем «Ливерпуль»

Вчера, 4 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как отмечается в «Твиттере» Opta Joe, «Ливерпуль» заработал всего 10 очков в 11 играх английской Премьер-лиги в 2021 году, и только «Вест Бромвич» (9), «Ньюкасл» (7) и «Саутгемптон» (4) набрали меньше очков с начала года, чем подопечные Юргена Клоппа.

Напомним, что ранее футболисты «Ливерпуля» поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (47) — на 4-м месте.