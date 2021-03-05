«Атлетик» стал вторым финалистом Кубка Испании, в котором встретится с «Барселоной»

В Валенсии (Испания) на стадионе «Сьюдад де Валенсия» состоялась ответная игра полуфинала Кубка Испании между «Леванте» и «Атлетиком» из Бильбао, которая завершилась победой гостей в дополнительное время – 2:1.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте – отличился форвард «Леванте» Рохер Марти, а уже спустя 13 минут полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия восстановил паритет, реализовав 11-метровый. Забитый мяч нападающего «Атлетика» Алехандро Беренгера на 112-й минуте поединка принёс его команде путёвку в финал Кубка Испании.
Напомним, что первая игра, проходившая в Бильбао, завершилась вничью – 1:1. Таким образом, общий счёт противостояния – 3:2 в пользу «Атлетика».
В финале Кубка Испании «Атлетик» встретится с «Барселоной», которая сумела отыграться после поражения 0:2 от «Севильи» в первой игре, одержав победу в ответной встрече со счётом 3:0.
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