Клопп: поражение от «Челси» – это серьезный удар, но ещё не конец

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от лондонского «Челси» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Все решило индивидуальное мастерство Мэйсона Маунта. Игра была равной, интенсивной. У нас было больше моментов, у Мане был отличный шанс, было много других случаев, когда мы не забили. Мы пропустили гол, допустили ошибку. С тем владением мяча, которое было у нас, нужно было создавать больше моментов. Все было хорошо до последнего паса. Это серьезный удар, но еще не конец», – цитирует Клоппа Goal.
«Ливерпуль» с 43 очками в 27 матчах находится на 7-м месте в чемпионате Англии. Поражение от «Челси» стало для подопечных Клоппа пятым подряд на «Энфилде». «Ливерпуль» проиграл пять домашних матчей подряд впервые в своей истории.
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