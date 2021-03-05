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Клопп: поражение от «Челси» – это серьезный удар, но ещё не конец

Клопп: поражение от «Челси» – это серьезный удар, но ещё не конец
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от лондонского «Челси» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Все решило индивидуальное мастерство Мэйсона Маунта. Игра была равной, интенсивной. У нас было больше моментов, у Мане был отличный шанс, было много других случаев, когда мы не забили. Мы пропустили гол, допустили ошибку. С тем владением мяча, которое было у нас, нужно было создавать больше моментов. Все было хорошо до последнего паса. Это серьезный удар, но еще не конец», – цитирует Клоппа Goal.

«Ливерпуль» с 43 очками в 27 матчах находится на 7-м месте в чемпионате Англии. Поражение от «Челси» стало для подопечных Клоппа пятым подряд на «Энфилде». «Ливерпуль» проиграл пять домашних матчей подряд впервые в своей истории.

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