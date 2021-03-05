Избитый Широковым судья: из ада я точно вышел. Сейчас в чистилище

Арбитр Никита Данченков, пострадавший от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд, рассказал о потере работы после инцидента.
«Не хочу портить человеческие отношения с людьми, поэтому держал историю о потере работы в секрете. Я работал тренером по футболу в частной школе. В конце декабря я получил тренерскую лицензию С. Разошлись, потому что три недели не мог работать, хотя у меня был официальный больничный. Я говорил коллегам, что мне продлевали больничный. Я как выходил от врача, сразу доносил им информацию.
Я ни к кому никогда с ненавистью не относился. Работал там 8 месяцев. Долго стремился туда попасть, ходил на собеседования. Я вообще в различных сферах пытался найти работу: логистика, администрирование. Рабочих часов много, а зарплата маленькая.
Из ада я точно вышел. Сейчас в чистилище», — цитирует Данченкова Eurosport.ru.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд. Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тыс. рублей.
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