Виктор Гончаренко: братья Березуцкие не могут работать порознь

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о воссоединении братьев Березуцких в штабе красно-синих.



«Алексей сам изъявил желание поменять клубный офис на работу в команде. Думаю, это был отличный ход. Я давно и хорошо знаю Алексея, прекрасно понимаю, чего от него можно ожидать. На мой взгляд, братья Березуцкие не могут работать порознь. Они прекрасно дополняют друг друга, так что здесь не было никаких сомнений. Умные ребята, способны правильно выразить свои мысли, передать свой богатый опыт футболистам. Могут где-то поспорить — как же без этого? Главное, им нравится то, что мы делаем», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.



Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, с января 2020 года занимал должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а в начале 2021 года стал помощником Виктора Гончаренко. Он вошёл в тренерский штаб основной команды, где присоединится к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе.

Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА