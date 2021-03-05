Избитый Широковым судья: полноценной победой в суде была бы условка для Романа

Арбитр Никита Данченков, пострадавший от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд, рассказал, что он посчитал бы полноценной победой в суде.



«Моя главная цель была, чтобы просто завели уголовное дело. Много было различных ситуаций, которые заканчивались административкой. Для меня полноценной победой была бы условка. Я в принципе понимал, что за такое не посадят. Условку просил и прокурор, мы были согласны с данным решением. Но суд вынес другое», — цитирует Данченкова Eurosport.ru.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд. Романа Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тыс. рублей.

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