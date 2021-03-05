Квинси Промес назвал футболиста, которого вернул бы в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о развале команды, ставшей чемпионом в сезоне-2016/2017, а также назвал футболиста из того состава, которого вернул бы в клуб.



«Я грустил, когда читал негативные новости про «Спартак». Один за другим уходили Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано. Но так бывает всегда: каждый топ-клуб переживает взлёты и падения, смены поколений. Сейчас у «Спартака» много новых лиц, которые должны стать новой командой, способной забраться на вершину. А я приехал, чтобы помочь в этом.



Какого игрока из чемпионского состава вернул бы в «Спартак»? Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счёте 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл. В команде должны быть волшебники. «Спартак» два года не забивает прямыми ударами со штрафных? Что?! Это нужно срочно исправлять. Буду отрабатывать удары на тренировках», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

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