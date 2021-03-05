Квинси Промес ответил скептикам, считающим его возвращение в «Спартак» плохой идеей

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ответил тем, кто считает его возвращение в стан красно-белых плохой идеей.



«А разве не говорили то же самое, когда я приехал в Россию в первый раз? Не говорили, что я не стану чемпионом? Что не выиграю Суперкубок? Что не уеду в Европу? Что я средний игрок? Но у меня всё получилось, я стал победителем и лучшим бомбардиром. Теперь моя задача — снова развеять все сомнения. Хейтеры дают мне энергию. Они мне необходимы! Без них неинтересно.



Я вернулся, чтобы снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил всё повторить, но так не бывает». А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».

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