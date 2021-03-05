РФС объяснил решение по эпизоду с рукой Мозеса в матче Кубка России «Динамо» — «Спартак»

РФС объяснил решение по эпизоду с рукой полузащитника красно-белых Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0).



«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре.



Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар. Аналогичный вывод сделал и один из создателей системы VAR, специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей.



Кроме того, ежегодно европейские футбольные федерации получают диск с методическими рекомендациями УЕФА. Они состоят из видеозаписей сложных для судьи моментов с рекомендацией и объяснением решения.



Ещё раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для YouTube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии. В ролике о решении по матчу «Динамо» — «Спартак» для более наглядного показа запрещённой зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания «Спорт-экспресс», поскольку на нём отчётливо видно место контакта мяча и руки, что даёт возможность графически показать границу разрешённой и запрещённой зон», — говорится в объяснении на официальном сайте РФС.

Монтажёр РФС объяснил причину использования фотошопа в эпизоде с игрой рукой Мозеса