«Я всерьёз испугался!» Промес рассказал о единственной поездке в московском метро

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о том, что рассказывал за границей о московском клубе и жизни в России.



«Люди и так знают, что «Спартак» — большой клуб, в котором я завоевал золотые медали, играл в Лиге чемпионов. А говоря о Москве, я часто вспоминал, как в первый и последний раз спустился в метро. Не понимал тогда ни слова по-русски, не мог прочитать указатели. Мой водитель не брал трубку, а других номеров у меня не было. Я уехал в неправильную сторону и всерьёз испугался!» — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».



«Спартак», набрав 35 очков в 20 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Сочи» (36), ЦСКА (37) и «Зениту» (42). В воскресенье, 7 марта, красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча 21-го тура пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

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