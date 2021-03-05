Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о знакомстве с Владимиром Маслаченко.



«Мы познакомились лично в конце октября или в ноябре 1968 года в метро. Это потрясающая история, сейчас расскажу. Но вначале должен рассказать вкратце предысторию, чтобы всё было понятно. Я пару лет играл за команду «Буревестник», это был экспериментальная команда, куда собрали перспективных молодых футболистов. Прообраз молодежной сборной СССР. Из неё вышли Михаил Гершкович, Серёга Ольшанский. Поздней осенью 1968 года команду прикрыли, решили не продолжать эксперимент. Куда девать игроков? Руководство «Локомотива» заявило, что заберёт себе почти всю команду – кого-то в дубль пристроит, кого-то сразу в основу.



А я уже встречался с главным тренером «Спартака» Никитой Павловичем Симоняном. Встреча произошла почти случайно – возле Сандуновских бань. Я эту историю не раз рассказывал. Симонян сказал, что они давно за мной следят и хотят пригласить в «Спартак». Я также получил поддержку Николая Петровича Старостина, тот пообещал решить вопрос с «Локомотивом». Туда весь «Буревестник» фактически в приказном порядке хотели загнать.



И вот осенью 1968 года еду я из «Лужников» в метро с тренировки «Буревестника» до Комсомольской. Чтоб оттуда на электричке с Ленинградского вокзала домой уехать. И вижу — в вагоне, неподалёку от меня, стоит Маслаченко. Спартаковцы тогда на электричке с Ярославского в Тарасовку ездили.



Сам великий, знаменитый Маслаченко совсем рядом! Я и подойти-то к нему стесняюсь. Кто я и кто он… И тут он сам ко мне подходит: «Ты Ловчев?» Я поразился: откуда он меня знает? «Да», — отвечаю. «Слышал, в «Спартак» переходишь. Удачи тебе в «Спартаке», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Ловчев: Кокорин растворяется на поле. Не вижу, чтобы он взял игру на себя и порвал всех