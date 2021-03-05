Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио опроверг информацию, что может стать кандидатом в мэры Турина.



«То, что мне приходится реагировать на эту чушь, кажется мне невероятным. Политика – серьёзное дело. Так что, пожалуйста, будьте серьёзны», – написал Маркизио в своём «твиттере».



Напомним, возможность выдвижения экс-футболиста как своего кандидата рассматривает Демократическая партия. Ожидается, что выборы пройдут в октябре.



Клаудио Маркизио выступал в составе основной команды «Ювентуса» с 2006 по 2018 год, после чего перешёл в петербургский «Зенит». В составе туринского клуба хавбек — семикратный чемпион Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), обладатель Кубка Италии (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина