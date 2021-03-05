Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шварц: «Динамо» надеется сыграть с «Тамбовом» так же агрессивно, как со «Спартаком»

Шварц: «Динамо» надеется сыграть с «Тамбовом» так же агрессивно, как со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Это первая домашняя игра в РПЛ после новогодней паузы. Надеемся сыграть так же агрессивно и организованно, как против «Спартака». Понимаем, что у нас будет владение мячом, но «Тамбов» нельзя недооценивать. В подготовке к матчу мы сконцентрированы, парни полностью отдаются на тренировках. Мы максимально сконцентрированы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матч «Динамо» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время бело-голубые, набрав 33 очка, занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тамбовчане (13) — на последней, 16-й строчке.

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье вернулся в общую группу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021