Шварц: «Динамо» надеется сыграть с «Тамбовом» так же агрессивно, как со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».



«Это первая домашняя игра в РПЛ после новогодней паузы. Надеемся сыграть так же агрессивно и организованно, как против «Спартака». Понимаем, что у нас будет владение мячом, но «Тамбов» нельзя недооценивать. В подготовке к матчу мы сконцентрированы, парни полностью отдаются на тренировках. Мы максимально сконцентрированы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Динамо» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время бело-голубые, набрав 33 очка, занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тамбовчане (13) — на последней, 16-й строчке.

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