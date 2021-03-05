Шварц: «Динамо» надеется сыграть с «Тамбовом» так же агрессивно, как со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Это первая домашняя игра в РПЛ после новогодней паузы. Надеемся сыграть так же агрессивно и организованно, как против «Спартака». Понимаем, что у нас будет владение мячом, но «Тамбов» нельзя недооценивать. В подготовке к матчу мы сконцентрированы, парни полностью отдаются на тренировках. Мы максимально сконцентрированы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Динамо» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время бело-голубые, набрав 33 очка, занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тамбовчане (13) — на последней, 16-й строчке.
- 5 марта 2021
-
13:38
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:49
-
12:39
-
12:34
-
12:29
-
12:20
-
12:01
-
12:01
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:35
-
10:26
-
10:21
-
09:58
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
08:31
-
08:14
-
08:03
-
07:52
-
05:16
-
04:08
-
02:52