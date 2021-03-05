Сандро Шварц: не знаю всех финансовых проблем «Тамбова». Это не моя головная боль

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о трудностях «Тамбова» в преддверии матча команд в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Не знаю всех финансовых проблем «Тамбова». Это не моя головная боль. То, что нам надо делать, мы выполняем. Хорошо, что у «Тамбова» появилась возможность доиграть чемпионат до конца.
Мы понимаем, что нас ждёт сложная игра. Каждый хочет заработать три очка. Не секрет, что мы являемся фаворитами, но игра не будет лёгкой прогулкой. В то же время интересно будет посмотреть, как наша достаточно молодая команда справится с возможностью игры первым номером. Что касается Карапузова и Терехова, думаем, что оба игрока примут участие в матче с первых минут», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Динамо» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 5 марта 2021
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