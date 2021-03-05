Гендиректор «Тамбова» Коновалова прокомментировала начало погашения задолженностей клуба

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала начало погашения задолженностей перед футболистами и сотрудниками клуба.



«Считаю необходимым сделать некоторые пояснения по первым выплатам, которые мы производим. В сложившейся ситуации существует множество юридических нюансов. Их необходимо учитывать. Суть в том, что в первую очередь деньги сейчас выплачиваются тем сотрудникам, которые работают в клубе в данный момент. Это касается и футболистов, и персонала команды, и работников клуба. Средства, которые мы получаем от Лиги приходят на счёт клуба. Но поскольку счета клуба арестованы, эти деньги сразу отправляются к судебным приставам, а от них уже поступают непосредственно к сотрудникам.



Это абсолютно законная, легальная и единственная возможность погашать долги в нынешней ситуации. В дальнейшем средства будут направляться также футболистам и сотрудникам, уже покинувшим клуб, перед которыми существуют долги. Кроме того, нужно понимать, что часть поступающих денег необходимо направлять на погашение задолженности перед налоговыми органами», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Заявление «Тамбова» о банкротстве принято к рассмотрению. Известна дата суда