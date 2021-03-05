Тренер «Динамо» Шварц рассказал об уровне готовности Скопинцева, Н’Жье и Моро

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о состоянии полузащитников Дмитрия Скопинцева и Николы Моро и нападающего Клинтона Н’Жье.



«Скопинцев тренируется с командой. Его кандидатуру держим в голове по поводу того, выйдет ли он в игре против «Тамбова». Клинтон начал тренироваться с командой. Наверняка его не будет в составе на следующий матч. Но это тот игрок, который может выйти на замену. Что касается Моро, в начале надели он тренировался индивидуально. Но со вчерашнего дня он полностью тренировался с командой», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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