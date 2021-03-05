Шварц ответил на вопрос о Комличенко, продолжающем выходить только на замену

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о нападающем команды Николае Комличенко, который по-прежнему не может вернуться в стартовый состав и продолжает выходить на поле на замену.
«Дело в том, что у Комличенко была лёгкая травма. Возможно, форма была неоптимальной. На зимних сборах он немного выпадал из тренировочного процесса в связи с небольшой травмой. В игре с «Ахматом» он вышел на замену. Голевое чутьё и реализация придут», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время бело-голубые, набрав 33 очка, занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 5 марта 2021
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