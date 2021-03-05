Ловчев: Владимир Бессонов — один из ярких представителей фабрики звёзд Лобановского

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о советском и украинском футболисте Владимире Бессонове, назвал его сильные качества.



«Все команды Украины работали на киевское «Динамо», этого факта не отнять. Лобановскому был дан полный карт-бланш от тогдашнего руководителя Украины Щербицкого. Но мало собрать хороших футболистов, нужно из них ещё сделать сильную команду. И Лобановский в этом плане обладал уникальным тренерским талантом.



Первую великую команду он собрал в середине 70-х, выиграл с ней впервые в истории СССР Кубок кубков и Суперкубок Европы. Бессонов появился в Киеве в 1977-м году, когда эта команда уже переживала спад, а многие футболисты понемногу стали завершать карьеры. И вот почти через 10 лет Лобановский опять собрал в Киеве уникальную, потрясающую банду.



Беланов был из Одессы, Заваров – из Ворошиловграда, затем влились в «Динамо» два лидера «Днепра» — Литовченко и Протасов. Капитаном и лидером этой потрясающей команды был Бессонов, к тому времени уже суперопытный динамовец, отыгравший в Киеве лет восемь. И если Беланов и Протасов были яркими форвардами, бомбардирами, Заваров – плеймейкером, то универсализм Бессонова в той выдающейся команде использовался в полную силу. Володя играл то правого защитника, то опорника, а, порой, как в молодости, выходил на позиции нападающего. Играл там, где в данный момент был нужен команде. То же самое и в сборной СССР.



Можно с полной уверенностью назвать Владимира Бессонова одним из ярких представителей фабрики звёзд Лобановского», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Евгений Ловчев рассказал о знакомстве с Владимиром Маслаченко