Шварц: Грулёв молод и не может отличаться стабильностью

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о молодых игроках команды — полузащитниках Арсене Захаряне, Данииле Лесовом и Вячеславе Грулёве.
«Наши игроки полузащиты сейчас находятся в хорошей форме. Помимо трёх основных игроков, добавил бы сюда Каборе. У меня не было мысли менять ситуацию в центре поля. Позиция для Захаряна немного непривычная, но он хорош как при владении мячом, так и в обороне.
Лесовой в последнее время хорошо работает в защите, помимо сильных сторон в атаке. Он здорово сыграл против «Спартака», был полезен и создавал моменты. Возможно, нужно понимать, в каких моментах и участках поля надо идти в дриблинг. Хочу отметить, что мы довольны Лесовым.
Что касается Грулёва, к оценке игроков надо подходить внимательно и аккуратно. Грулёв — молодой игрок, в столь юном возрасте он не может отличаться стабильностью. Но последние матчи Грулёв провёл качественно. Выйдет ли он в старте или начнёт игру на скамейке? Решение будет принято позже», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 5 марта 2021
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