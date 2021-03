Анатолий Тимощук высказался о своём сходстве с Куртом Кобейном

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос о своём внешнем сходстве с бывшим вокалистом и гитаристом группы Nirvana Куртом Кобейном.



«Да, мне об этом говорили! И с Куртом Кобейном, и с некоторыми голливудскими актёрами частенько сравнивают. Наверное, какое-то небольшое сходство есть. Особенно когда у меня волосы были длиннее. Так что иногда посещает мысль: а может, стоит научиться играть на гитаре и взять уроки вокала! Безусловно, драматичная история этого великого музыканта меня расстраивает, но про сходство мне, конечно, не раз говорили.



Что касается его творчества, то есть хорошие произведения, которые я с удовольствием слушаю. Три любимые песни Nirvana? The man who sold the world, Come as you are, Smells like teen spirit», — приводит слова Тимощука Sport24.

Фото Тимощука доступно в его «инстаграме»: