Нападающий «Химок» Дядюн успешно прооперирован после повреждения крестообразной связки
Нападающий «Химок» Владимир Дядюн успешно прооперирован после повреждения крестообразной связки.
«Нападающий красно-чёрных Владимир Дядюн, получивший повреждение крестообразной связки колена, успешно прооперирован в одной из клиник Германии», — сообщает пресс-служба «Химок» в своём «твиттере».
Подмосковные «Химки» в 20 матчах набрали 28 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42). В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (37) и «Сочи» (36).
В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют с волгоградским «Ротором». Матч состоится 6 марта на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 16:30 мск.
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