Нападающий «Химок» Дядюн успешно прооперирован после повреждения крестообразной связки

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн успешно прооперирован после повреждения крестообразной связки.



«Нападающий красно-чёрных Владимир Дядюн, получивший повреждение крестообразной связки колена, успешно прооперирован в одной из клиник Германии», — сообщает пресс-служба «Химок» в своём «твиттере».



Подмосковные «Химки» в 20 матчах набрали 28 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42). В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (37) и «Сочи» (36).



В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют с волгоградским «Ротором». Матч состоится 6 марта на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 16:30 мск.

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