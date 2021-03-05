Жена Мамаева угрожала возможной любовнице футболиста. На неё подадут в суд в Испании

Адвокат Тереза Буэйес, представляющая интересы испанки Ирен Гарсия Морено, сообщила о намерении подать в суд на Алану Мамаеву, жену полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.



«Мы намерены подать иск против Аланы в Испании. Подача иска в международный суд невозможна, так как речь идёт не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идёт об оскорблении, вторжении в частную жизнь.



Во-первых, мы обратимся по уголовному делу, касающемуся угроз со стороны Аланы, — она угрожала моему доверителю убийством. Я буду просить, чтобы Алане запретили въезд в Испанию. Также мы подадим иск в суд по гражданским делам в связи с защитой чести, достоинства и личной жизни. Алана выложила различные видео, опубликовала посты в «Фейсбуке», «Инстаграме». Именно это и стало причиной для обращения. Все эти документы мы собираем», — цитирует адвоката «Рейтинг букмекеров».



Напомним, на днях Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова».

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