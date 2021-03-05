«Ливерпуль» лишился ещё одного защитника перед матчем с «Фулхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о кадровых проблемах в обороне команды в преддверии матча с «Фулхэмом».



«Было бы здорово использовать Фабиньо в полузащите, но Филлипс не мог играть, и нам нужно было как-то решать эту проблему. У нас был выбор: использовать неопытную пару защитников или задействовать Фаба. После матча у Кабака возникли небольшие проблемы. Посмотрим, будет ли он готов сыграть с «Фулхэмом». Пока кажется, что нет. Филлипс и Дэвис будут готовы к матчу. Похоже, все будут готовы, кроме Озана», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм» состоится 7 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Видеообзор вчерашнего поражения «Ливерпуля» от «Челси»: