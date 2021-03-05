Клопп прокомментировал раннюю замену Салаха в матче с «Челси». Игрок был недоволен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении заменить нападающего Мохамеда Салаха на 62-й минуте матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:1).
«Неужели эта ситуация — повод для серьёзного обсуждения? Не уверен. Как нападающий Салах был не в восторге после замены, хотел остаться на поле. Это нормально, никаких проблем.
Думаю, Мо наслаждается давлением из-за лидерства в гонке бомбардиров. Он великолепно сыграл. Я мог заменить других игроков, но речь скорее шла о том, кого выпустить. Возможно, эти 30 минут без Салаха позволят ему сыграть с «Фулхэмом» в воскресенье. Мы принимаем эти решения по ходу дела. Затем мы должны их объяснять, а вы об этом пишете. В команде таких обсуждений нет — я принимаю решение, а парни его принимают», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»:
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