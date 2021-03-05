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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Объявлены имена претендентов на приз лучшему тренеру февраля в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Так, за звание лучшего главного тренера месяца поборются:

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 6 матчей, 6 побед;

Томас Тухель («Челси») — 5 матчей, 3 победы, 2 ничьи;

Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон) — 5 матчей, 3 победы, 2 ничьи;

Скотт Паркер («Фулхэм») — 6 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 1 поражение.

В голосовании участвуют болельщики и экспертная группа английской Премьер-лиги. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

Ранее АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока лиги в феврале. В него вошли: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Харви Льюис Барнс («Лестер Сити»), Йоаким Андерсен («Фулхэм»), Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Рафинья («Лидс Юнайтед»).