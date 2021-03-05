«Манчестер Сити» готов заплатить € 40 млн за защитника «Аталанты»

«Манчестер Сити», проявляющий интерес к защитнику «Аталанты» Робину Госенсу, готов заплатить за футболиста € 40 млн, сообщает Virgilio.it.

Пока неизвестно, согласна ли «Аталанта» вести переговоры о продаже Госенса.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» собирается продать украинского защитника Александра Зинченко. Английский клуб планирует заменить Зинченко Госенсом. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола попытается привезти Госенса в Манчестер уже летом.



В нынешнем сезоне Зинченко провёл 12 матчей в АПЛ. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Зинченко выходил на поле в четырёх встречах. Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус», «Наполи» и «Лацио».

Госенс в нынешнем сезоне сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость немца, по данным Transfermarkt, составляет € 28 млн.