Роналдо незаконно получил от «Реала» € 1 млн

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо незаконно получал деньги от руководства «Королевского клуба», сообщает испанский портал Sport.es.
В 2016 году «Реал» назначил бразильца на должность посла клуба, но не оформил его официально. Зарплата Роналдо составила € 1 млн. Благодаря отсутствию официального трудоустройства своего экс-футболиста, «сливочным» не пришлось отчитываться перед налоговыми структурами.
Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за «Крузейро», эйндховенский ПСВ, «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет. С 2018 года бразилец — президент футбольного клуба «Вальядолид».
- 5 марта 2021
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