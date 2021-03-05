Роналдо незаконно получил от «Реала» € 1 млн

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо незаконно получал деньги от руководства «Королевского клуба», сообщает испанский портал Sport.es.

В 2016 году «Реал» назначил бразильца на должность посла клуба, но не оформил его официально. Зарплата Роналдо составила € 1 млн. Благодаря отсутствию официального трудоустройства своего экс-футболиста, «сливочным» не пришлось отчитываться перед налоговыми структурами.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за «Крузейро», эйндховенский ПСВ, «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет. С 2018 года бразилец — президент футбольного клуба «Вальядолид».