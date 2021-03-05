«Бавария» объявила о продлении контракта с Мусиалой

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продлил контракт с мюнхенской командой, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с „Баварией“. Мне невероятно комфортно здесь. Я играю с лучшими игроками мира и каждый день учусь у них на тренировках. Ханси Флик, Хасан Салихамиджич и Марко Неппе, а также весь клуб поверили в меня и очень рано дали мне шанс. Я просто хочу отплатить за это доверие хорошей работой. Я хочу продолжать развиваться и выиграть много титулов с «Баварией». Моя цель — стать важным игроком для «Баварии», — приводит слова Мусиалы пресс-служба.

26 февраля Мусиала праздновал свой 18-й день рождения. «Бавария» в качестве подарка подписала с ним контракт на пять лет. Сообщалось, что по новому соглашению Мусиала будет получать € 5 млн в год.



Мусиала родился в Германии и там же начал заниматься футболом, после чего вместе с семьёй переехал в Англию. Там он занимался в академиях «Саутгемптона» и «Челси», а в 2019 году перебрался в систему «Баварии». На уровне юношеских и молодёжных сборных Джамал преимущественно выступал за Англию. В нынешнем сезоне хавбек провёл 16 матчей в чемпионате Германии (2 — в основе) и забил 3 гола.